Dobre relacje pomiędzy byłymi małżonkami to rzadkość w polskim show biznesie. Tym bardziej Anna Nowak - Ibisz i Krzysztof Ibisz zasługują na uznanie w związku z tym, jak świetnie dogadują się po rozwodzie.

Ostatnio na instagramowym profilu byłej żony prezentera pojawiło się ich wspólne. Nowak - Ibisz opisała także spacer, jaki odbyła z Krzysztofem i jego psem Nicponiem

Nicpoń wpadł do nas jak zawsze, jak huragan 😄 moje trzy koty nagle zniknęły , wolały wybrać dobrze sprawdzone domowe schowki, więc las był najlepszym wyjściem z tej sytuacji 😉 Aczkolwiek w lesie okazało się, że utrzymać Nicponia na smyczy wcale nie jest tak łatwo ... Tyle tu zapachów, leśnych ścieżek , drzew a nawet kumpli , że kiedy państwo się zagapiło , robiąc sobie słitfocię - ja się urwałem na wolność i zażyłem jej z taką nieokiełznaną radością, że nie da się tego opisać 🐾😄 mój Tata za mną biegł, a za nim biegła moja ciocia a za nią mój bro Vincent, a ja im uciekałem i wracałem i było strasznie wesoło, chyba nigdy w życiu tak szybko nie biegali 😅 Za tydzień też ich wyprowadzę do lasu i w pole 😄 to mówiłem ja @nicpon_super_pies 🐾 miłego wieczoru jeszcze Wam życzymy

W komentarzach jedna z fanek napisała, że podziwia postawę Ibiszów: Brawo Wy trzeba mieć,klasę,jaja i dobro dziecka ponad wszystko!Powodzenia

Nowak - Ibisz odpisała wówczas, na czym polega tajemnica dobrych relacji z byłym mężem:

Mieć jaja to raz, a dwa i trzy: dużo miejsca na zrozumienie i schowanie swoich spraw głęboko do kieszeni. Można wtedy wypaść razem na spacer i zjeść razem obiad, świat się nie zawali, a znormalnieje

Krzysztof Ibisz i Anna - Nowak Ibisz byli małżeństwem przez 4 lata. Owocem ich związku jest syn Vincent. Małżonkowie rozwiedli się w 2009 roku.