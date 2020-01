W maju 2018 roku Alżbeta Lenska trafiła do szpitala po tym, jak pękł jej tętniak w głowie. Poważna operacja mózgu, a następnie długa rekonwalescencja sprawiły, że aktorka miała dość szpitali i medycznych zabiegów. Niestety los spłatał jej figla i z początkiem 2020 roku znów trafiła w ręce lekarzy chirurgów, o czym napisała na swoim Instagramie:

Witam Was w 2020 roku w nowym wydaniu - a konkretnie ulepszonym o tytan w ręce🦾Myślałam, że wykorzystałam już limit operacji, a jednak szpitale chyba za mną tęsknią🙈Ponoć wszystko poszło wzorowo, dlatego opuszczam z pięknym widokiem „kurort” w Bolzano pełna nadziei, że ręka wróci do użytku😉Happy New Year i żeby był już HAPPY

Na szczęście wygląda na to, że tym razem sytuacja była znacznie mniej poważna i Alżbeta Lenska jest już w domu z najbliższymi.