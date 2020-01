Aktorka na swoim Instagramie zamieściła zdjęcia z pożarów w Australii:

Serce pęka kiedy patrzę na te obrazy. A co najgorsze przyczyną tak strasznych pożarów są działania człowieka. Okrucieństwo i bezmyślność. Tak właśnie wygląda katastrofa klimatyczna, która dotyczy nas wszystkich. Każdy kto ją neguje jest szaleńcem.

Ostaszewska uważa, że największą odpowiedzialność za postępującą katastrofę klimatyczną ponoszą politycy i przedstawiciele wielkich koncernów. Dlatego jej zdanie, powinniśmy wymuszać na nich systemowe działania:

Wprowadzajmy zmiany w naszym codziennym życiu i apelujemy, naciskajmy na polityków. Na ostatnim zdjęciu adres mailowy do Premiera Mateusza Morawieckiego Kontakt@kprm.gov.pl Piszmy listy z żądaniem natychmiastowych działań, rozwiązań na rzecz ochrony klimatu.

Aktorka nie kryje oburzenia na ignorancję naszego rządu:

To skandal, że Polska jako jedyna w Europie nie podpisała na szczycie w Brukseli porozumienia dotyczącego neutralności klimatycznej do 2050 roku. Naukowcy od lat alarmują o tragicznych skutkach naszego sposobu życia. Według ich danych, w Polsce już niedługo będziemy się mierzyć z brakami wody. Spośród wszystkich krajów Unii, mamy jej najmniejsze zasoby. Płonęła Amazonia, topią się lodowce, Wenecja tonie...Niewyobrażalne, że politycy i wielkie koncerny nadal udają, że nie ma problemu. Biorę się do pisania i Was także do tego zachęcam.