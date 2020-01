Od czasu ogłoszenia ciąży, Małgorzata Rozenek jest jeszcze bardziej aktywna w mediach społecznościowych, niż wcześniej. Celebrytka chętnie wrzuca zdjęcia z mężem pisząc o wspólnym szczęściu:

Chwilo trwaj... #miłość #spokój #radość #szczęście - napisała w ostatnim poście

Kiedy jedna z internautek zapytała, jak Małgorzata czuje się w 4. miesiącu ciąży, celebrytka odpowiedziała:

Ciąża to dla mnie najpiękniejszy czas w życiu i tak jest tym razem. Wiem, że wiele kobiet źle się czuje, ale ja należę do tej grupy, która cieszy się każdym dniem. Dużo gorzej wspominam pierwszy miesiąc z życia dziecka, jeszcze zanim złapie się rytm. Ciąża to dla mnie prawdziwy stan błogosławiony

Dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana przyjdzie na świat wiosną