Roztańczone małżeństwo widzowie znają z programu "Taniec z gwiazdami". Lenka mimo nienagannej figury i wysportowanego ciała, boryka się z tym samym problemem co wiele innych kobiet. Na swoim Instagrame zamieściła zdjęcie, na którym widać tę niedoskonałość w pełnej krasie

A popatrzcie na to zdjęcie z bliski... jest bez jakichkolwiek poprawek, filtru czy retuszu, jak zresztą prawie wszystkie moje zdjęcia (oprócz filtrów). Zrobiłam to zdjęcie specjalnie z myślą o tym że będzie to widać (dla niektórych i tak oczywiście to za mało i będą pisać że tam nic nie mam🤦🏽‍♀️😃) że nie mam z tym problemu i walczę z tym jak każda druga kobieta i nie będę się za to wstydzić chociaż nie ukrywam że mnie też denerwuje i przeszkadza.. tak.. JA GO TEŻ MAM.. CELLULIT 😜

Jak wiecie jestem profesjonalną tancerką, jestem instruktorem fitness, trenuje dużo na siłowni, ale lubię sobie zjeść niezdrowe rzeczy czy chipsy czy czekoladę 🤪Chociaż może nie widać ale właśnie bo trenuje, wiecie że jak przestanę, to jestem zupełnie na tym samym jak inne kobiety które nic nie robią.. 😉

Modelki, aktorki, piosenkarki, ikony według których się kierujemy w dzisiejszych czasach go też mają ale często ukrywają.. 🤦🏽‍♀️ każdy z nas ma jakieś swoje kompleksy ale nie każdy ich pokaże.

Takie czasy.. [pisownia oryginalna]

Czy inne gwiazdy pójdą w ślady Lenki i zaczną pokazywać swoje niedoskonałości?