Zdjęcia, które wywołały tyle zamieszania, zostały zrobione z ukrycia, kiedy obsada filmu "Palmer", do której należy także Justin, bawiła się po zakończonym dniu zdjęciowym w jednym z klubów. Fotki pokazują, że Timberlake siedzi na balkonie i trzyma za rękę aktorkę Alishę Wainwright, ta zaś czule gładzi go po kolanie. Sytuacja ta została nie tylko sfotografowana, ale i nagrana, a na filmie widać, że piosenkarz jest nietrzeźwy. I taką linię obrony przyjąć w swoich przeprosinach.

Kilka dni po wybuchu skandalu Timberlake, który od 7 lat jest w małżeńskim związku z Jessicą Biel, postanowił przeprosić zarówno fanów, jak i żonę, za swoje zachowanie. Jak twierdzi, z koleżanką z planu nic go nie łączy, a jego zachowanie było spowodowane zbyt dużą ilością wypitego alkoholu:

Wypiłem tej nocy zdecydowanie za dużo i bardzo żałuję swojego zachowania. Powinienem wiedzieć lepiej. To nie jest przykład, jaki chcę dać mojemu synowi. Przepraszam moją wspaniałą żonę oraz rodzinę za to, że postawiłem ich w tak żenującej sytuacji. Jestem skoncentrowany na tym, by byc najlepszym mężem i ojcem, jakim potrafię być, a to nie było to. - napisał Justin na swoim Instagramie

Czy Jessica Biel wybaczy mężowi taką wpadkę?