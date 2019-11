Rozenek pokazała bowiem nietypową sesję, podczas której pozuje pod ścianą jakiegoś budynku, a obok stoją plastikowe wiadra z piachem. Celebrytka ma na sobie odważny zestaw z dżinsu i eleganckie sandałki na szpilce. Całość tworzy dość dziwny efekt, co zauważyła sama Małgosia podpisując swoje zdjęcia krótkim:

Something strange #onceuponatime

Fanom nie spodobały się ani zdjęcia, ani wizerunek Rozenek, czemu dali wyraz w komentarzach:

Nie rozumiem tych zdjęć

Z reguły Pani zdjęcia są słodkie, odpicowane i bardzo pogodne. Tym razem jakiś niestety niewypał- ale nie wszystkim musi się podobać. Sesja przygnębiająca i wręcz brzydka - moim skromnym zdaniem

Pani Rozenek powinna nauczyć się nieco klasy np.od Pani Rusin, Kalczyńskiej albo Mołek. No ale do tego daleko nie tylko ubraniowo😁 Bo póki co to robi za idolkę nastolatek o kiepskim guście

Jest pani piękna kobietą, ale te zdjęcia wyjątkowo niekorzystne... stylizacja wulgarna i otoczenie brzydkie😢

Na ten ostatni komentarz celebrytka odpowiedziała:

tak była koncepcja. Przecież nie wszystko musi być w oczywisty sposób ładne. To nie Stepford

Jednak wypowiedź, która naprawdę rozzłościła Małgorzatę Rozenek, dotyczyła jej wieku:

Kiedy masz 50 lat ale udajesz, że 40 - napisała jedna z internautek, na co celebrytka odparła: kiedy jesteś głupia a udajesz błyskotliwą

Czy takie riposty pasują do gwiazdy, która w jednym ze swoich programów uczy młode dziewczyny, jak być prawdziwą damą?