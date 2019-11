W rozmowie z wideoportal.pl Markowska przyznała, że faktycznie jej związek ma za sobą trudny czas. Problemy były na tyle poważne, że wraz z Kopczyńskim zdecydowali się na terapię dla par:

Z Jackiem jesteśmy tyle lat, walczymy o ten związek. Ja gdzieś powiedziałam w wywiadzie, że byliśmy na terapii. No to wiadomo, że to fajnie podkręcić od razu i wyjąć. Ale absolutnie się tego nie wstydzę

Patrycja dodała, że negatywne komentarze dotyczące problemów w jej związku już nie robią na niej żądnego wrażenia. Przyznaje jednak, że medialny szum wokół jej relacji z Kopczyńskim na samym początku ich znajomości był dla niej ciosem:

Dużo bardziej mnie bolały oszczerstwa, kiedy my zaczynaliśmy być razem. I mówiono dużo gorsze rzeczy, że rozbiłam Jackowi związek i tak dalej. To mnie wtedy naprawdę bolało.