Do niedawna gwiazdy show biznesu hołdowały zasadzie, że pojawienie się dwa razy w tej samej kreacji to niedopuszczalne faux pas. Jednak od kiedy coraz więcej uwagi poświęca się w przestrzeni publicznej na tematy związane z ekologią, takie podejście do mody stało się obciachem, a celebrytki zaczęły pokazywać się w tych samych sukienkach na różnych okazjach.

Kinga Rusin na wielką galę postanowiła założyć sukienkę sprzed 11 lat. Przy okazji dziennikarka raz jeszcze podkreśliła swoje przywiązanie do ekologii:

Tuż przed uroczystością wręczenia Róż Gali. Trochę stremowana☺️. Sukienka, którą z tej okazji założyłam ma ... 11 lat🙏🏻. Zadebiutowała na finale You Can Dance, a później przetańczyła ze mną kilka Sylwestrów. To kultowy projekt ulubionej marki Carrie Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście - Halston Heritage. Jestem absolutnie za tym, żeby dobre gatunkowo ubrania służyły nam przez wiele lat. Jestem przeciwna wszystkiemu co jednorazowe, od uczuć po torebki na ubraniach kończąc. Mam nadzieję, że ta sukienka może mieć jeszcze wiele „żyć”. Myślicie, że powinnam ją wystawić na aukcję WOŚP?

Kinga Rusin to nie jedyna gwiazda, która zamierza pokazywać się w tej samej kreacji na różnych imprezach. Kilka dni temu o takie podejście zaapelowała do swoich koleżanek Olga Bołądź