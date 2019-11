Barbara Kurdej-Szatan robi co może, żeby wciągnąć swojego męża do show biznesu. Rafał wziął udział w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i pojawił się także w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka wciąż jest jednak popularniejsza od swojego męża, co przekłada się na dysproporcję w wynagrodzeniach małżonków:

Ja więcej zarabiam. Po prostu mam więcej projektów. Ale jeśli robimy coś razem, to mamy taką samą stawkę – powiedziała Kurdej-Szatan w programie "Demakijaż".

Aktorka dodała także, w co wraz z mężem inwestują swój majątek:

Inwestujemy przede wszystkim w naszą córkę. Ale ostatnio też rozważamy, czy się znowu nie przeprowadzić.

Czyżby małżonkowie szykowali się na powiększenie rodziny, o którym Basia wspomina od pewnego czasu w wywiadach?