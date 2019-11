Na swoim profilu na Instagramie Ewa Chodakowska ogłosiła, że kończy z organizowanymi przez siebie egzotycznymi wyjazdami na obozy treningowe:

Pomimo wyprzedanych miejsc.. pomimo wspaniałych uczestników.. pomimo cudownej energii, podjęłam decyzje, która zaskoczy niejedną osobę.. To ostatni egzotyczny Tydzień Metamorfozy .. Dla tych z Was, które myślały, ze tylko czekam na „kokosy” z zagranicznych wyjazdów 🤔🤔Babeczki moje!! to tylko dodatek.. a pieniądze to nie wszystko 🤷🏼‍♀️ Czasu z bliskimi nie kupi się za żadne pieniądze ❤

Trenerka zapowiedziała, że najbliższym czasie zamierza tak planować swoje aktywności zawodowe, by znajdować więcej czasu dla rodziny i przyjaciół:

Dlatego mój kalendarz na 2020 wspaniale łączy pasje.. prace.. przyjemności i bezcenny czas w familijnym gronie .. Mam nadzieje, ze tutaj mnie zrozumiesz i mi wybaczysz ❤️ Poza tym.. Ile razy czytałam oburzone komentarze, ze ceny egzotycznych Tygodni Metamorfozy są tylko dla wybranych .. koniec z tym!

Będę podkreślać w nieskończoność ❣️ ZDROWIE JEST DLA KAŻDEGO i ja tez jestem dla każdego .. tak było od początku i nie zmieni tego nic ❤️ PS. Oczywiście krajowe Tygodnie Metamorofozy wciąż będą organizowane.. już nie tak często jak dotychczas, ale już na zawsze.. obiecuje

W kolejnym poście Ewa pokazała swoje starsze siostry, które zabrała ze sobą na Malediwy, gdzie odbył się jej ostatni Tydzień Metamorfoz:

Im więcej czasu spędzam z Rodziną, tym bardziej doceniam te bliskość .. tym częściej chce znajdować dla nich czas ❣️ Wszystko inne wypada blado, na tle TEJ WARTOŚCI ❤️ Jeszcze cztery lata temu spotykałyśmy się trzy.. cztery razy w roku.. Zawsze było coś ważniejszego.. coś co nie mogło zaczekać .. Trzy lata temu zrozumiałam, ze nie jesteśmy tutaj NA ZAWSZE .. ze nie jesteśmy niezniszczalni.. ze czas nie jest naszym sprzymierzeńcem.. Moje PRIORYTETY układam ja!

Od trzech lat, miesiąc w miesiąc łapie się z familią na chwil kilka .. albo ja u nich.. albo oni u mnie.. Albo zabieram ze sobą na takie wyjazdy .. mało mi ❣️ CHCE WIĘCEJ 🤩 KOCHAAAAAAAAAM