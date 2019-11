Swój wpis poświęcony roli żony Agnieszka zaczęła od tego, że mając ponad roczny stać w małżeństwie nie czuje się ekspertką, ale ma już swoje przemyślenia

Będąc dziewczynką marzyłam o pięknym ślubie, przystojnym mężczyźnie i miłości jak z bajki. I co? Ślub idealny, mężczyzna wyjątkowy, a miłość niepowtarzalna. Marzenia naprawdę się spełniają.🥰

Następnie tancerka napisała, jaką sama jest żoną:

Jestem żoną, która potrzebuje dużo czułości i bliskości, dlatego u nas całusy, przytulasy, spacery za rękę i inne drobne gesty to codzienność.

Jestem żoną, która komplementuje i lubi być komplementowana. Uwielbiam, gdy mówimy sobie miłe rzeczy.

Jestem żoną wymagającą.😉 Nie lubię półśrodków, ale to jak w każdej dziedzinie życia...☺️ Więc jak jechać na wakacje to wymarzone, a jak urządzać dom to najpiękniej💪🏻.

Okazuje się, że Kaczorowska lubi, kiedy jej życie rodzinne jest dobrze zorganizowane:

Jestem żoną, która pamięta i przypomina... Choć mój mąż ma wszystko zapisane w swoich magicznych tabelkach, to ja większość spraw do załatwienia mam w głowie. Przypominam nam obojgu o tym co trzeba zrobić...i myślę, że właśnie dzięki temu z większością się wyrabiamy w czasie. 😉

Agnieszka potrafi też spojrzeć na siebie bardziej krytycznie:

Jestem żoną niegotującą🙈, ale to dlatego że ON robi to znacznie lepiej.😉

Jestem żoną, która się troszczy i czasem przytuli i pogłaszcze, a czasem stanowczo zachęci do działania zamiast gadania.😜 Jestem żoną, która kocha robić niespodzianki! 🥰 Jestem też żoną zazdrosną...ale tylko czasami...Tak zdrowo.☺️

Jestem żoną niezależną, która się spełnia zawodowo i uwielbia to związkowe partnerstwo.❤️

A jak widzi swoją żonę Maciej Pela?

Zapytany jaką żoną jestem odpowiedział, że kochającą i skrupulatną. „Skrupulatną?” zapytałam. „Tak. Skrupulatnie wypełniasz swoje obowiązki.😂”.