Borys Szyc i Justyna Nagłowska z pewnością mogą uznać 2019 rok za przełomowy w swoim życiu. Pierwszego stycznia para się zaręczyła, a teraz okazuje się, że spodziewają się wspólnego dziecka.

Radosną nowinę najpierw ogłosiła na Instagramie Justyna:

Od tych wakacji zaczęliśmy podróżować z nadbagażem. Coraz większym i już przez nas ukochanym nadbagażem... ! 😍☺️❤️🤰🏼#rodzice #szczęście #dobro #razem #dzidziuś #miłość - napisała publikując swoje zdjęcia z mocno zaokrąglonym brzuchem

O ciąży narzeczonej poinformował także sam Borys:

Trudno opisać to szczęście. Nasza rodzina się powiększy. New kid on the block!!!❤️❤️❤️ kochany nadbagaż:))) #wakacje #wetroje #newkid #sienarobiło #szczęście #bedzienaswiecej #kid

Dla Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej będzie to pierwsze wspólne dziecko. Oboje jednak mają pociechy z poprzednich związków - aktor jest tatą 15-letniej Soni, a jego ukochana mamą dwóch córeczek z poprzedniego małżeństwa.