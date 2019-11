Michał Wiśniewski dość szybko po rozstaniu z Dominiką znalazł pocieszenie u boku kolejnej kobiety. Co więcej, muzyk i jego nowa wybranka już spodziewają się wspólnego dziecka. Dominika Tajner, która przyznaje, że z byłym mężem ma dobry kontakt, do jego obecnej partnerki na razie się nie przekonała:

Poznałam jego nową partnerkę. Nie będę się wygłupiać, że jesteśmy koleżankami – przyznała krótko w rozmowie z jastrzabpost.pl

Tajner dodała także, że z samym Michałem często się kontaktuje:



Mamy bardzo dobre relacje i dość częsty kontakt. Nie jesteśmy przyjaciółmi, że dzwonimy na ploteczki, pytamy co słychać, jak u ciebie w związku. Ale nie ukrywam, że jak rozmawiamy, to pytam o to, jak mu się układa, ostrzegam go, na co ma uważać. Więc relacje mamy bardzo poprawne. Jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. W końcu kawał czasu i kawał życia spędziliśmy ze sobą.