Od dwóch dni media społecznościowe zaroiły się od zdjęć celebrytów w halloweenowych przebraniach. Wśród wielu słów zachwytu, w komentarzach pojawiały się także głosy oburzenia. Najmocniej oberwało się Annie i Robertowi Lewandowskim, którzy chwaląc się w mediach społecznościowych swoimi tegorocznymi kostiumami na Halloween, ściągnęli na siebie lawinę krytyki za hołdowaniu niechrześcijańskiej tradycji.

Okazuje się jednak, że wśród naszych gwiazd są i takie, które bojkotują Halloween. Jedną z nich jest Ewa Chodakowska.

Wiele z Was pytało mnie, dlaczego nie obchodzę Halloween. Dlaczego się nie przebieram, dlaczego nie straszę makijażem (ja straszę bez makijażu). Pewnie dlatego, że zostałam wychowana, przeżywając ten czas inaczej. Zarówno dzisiejszy, jak i jutrzejszy dzień spędzam w skupieniu i ciszy, wspominając i modląc się za tych, którzy odeszli. Może jestem staroświecka, ale wychodzę z założenia, że mam przynamniej 300 innych dni w roku, które mogę potraktować jako okazje do imprezowania. Przy tym, nie oceniam zachowań innych. Każdy z nas czuje inaczej i każdy ma do tego prawo.

Podobnego zdania jest Paulina Krupińska:

Halloween to ja mam codziennie rano przed lustrem. A tak na poważnie, czy tylko ja nie obchodzę Halloween? Jakoś nie po drodze mi z tym świętowaniem

Modelce w komentarzu pod jej postem przyklasnęła Anna Kalczyńska, która w tym roku pożegnała ukochanego tatę. Dziennikarka TVNu napisała:

Ja też nie. Szczególnie w tym roku. Chociaż dzieci się przebierają. Trudno mi im odmówić zabawy z kolegami, ale na cmentarz pojechaliśmy, zanim ruszyły przebieranki