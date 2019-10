Tęczowy Piątek to akcja zainicjowana przez Kampanię Przeciwko Homofobii mająca szerzyć tolerancję i wsparcie osób LGBT. Jak podaję przedstawiciele KPH nawet 70% uczniów LGBT ma myśli samobójcze, a połowa cierpi na depresję w związku z odrzuceniem i poczuciem braku akceptacji. Inicjatywę popiera wiele gwiazd polskiego show biznesu.

Małgorzata Rozenek-Majdan:

Niech ten dzień, będzie symbolem naszego wsparcia dla młodzieży ze środowisk LGBT. Niech tego dnia usłyszą szczególnie głośno „nie bójcie się, jesteśmy z Wami, szanujemy Was” sprawmy, żeby Szkoła stała się miejscem do którego nie boją się chodzić. #stojępostroniemłodzieży ZAWSZE

Maja Ostaszewska:

Gratulacje dla szkół, które podejmują ten temat. Wszystkim zainteresowanym i tym, którzy mają wątpliwość przed jutrzejszym dniem, polecam stronę @kph_official i ich piękną, poruszającą kampanię, opartą na listach młodych ludzi. Każdy człowiek ma takie samo prawo do bezpieczeństwa, szacunku, szczęścia. Do bycia sobą, do miłości. W tym wypadku chodzi o młodzież, o dzieciaki, które w szkole powinny czuć się akceptowane, traktowane na równi z innymi. Przecież wszyscy w czymś różnimy się od siebie. I dopóki nie krzywdzimy innych, mamy do tego pełne prawo. Nie ma we mnie zgody na jakąkolwiek dyskryminację drugiego człowieka. Kochane dzieciaki Wszystkie jesteście piękne, macie prawo do swoich uczuć. Apeluję do Wszystkich, w których próbuje się zaszczepić uprzedzenia; Nie ma czegoś takiego jak „ideologia LGBT” to absurd. Są ludzie, którzy cierpią kiedy wyklucza się ich za to jacy się urodzili. Oczywiście, że #stojępostroniemłodzieży

Julia Kamińska:

To już dziś! #tęczowypiątek 🌈

Do wszystkich młodych ludzi, dla których ten dzień znaczy wiele - wspieramy Was ❤️ #stojępostroniemłodzieży

Wy też?

Tomasz Ciachorowski:

Stop homofobii w polskich szkołach! Popieram #tęczowypiątek 👍 Brawo dla ponad 200 szkół, które włączyły się w tę akcję 👏👏👏 @kph_official

Twarzami akcji KPH promującej Tęczowy Piątek zostali także Jacek Poniedziałek, Jerzy Radziwiłowicz i Mateusz Janicki.