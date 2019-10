Aktorka, która sama ma dwoje dzieci w wieku szkolnym, promuje akcję "Tęczowy Piątek" na swoim Instagramie:

Tradycyjnie, w ostatni piątek października społeczność szkolna obchodzi ten dzień w akcie solidarności z młodzieżą LGBT+, w niezgodzie na dyskryminację. Gratulacje dla szkół, które podejmują ten temat.

Ostaszewska podkreśla, że w akcji tej nie chodzi o promowanie żadnej ideologii, a jedynie propagowanie szacunku i tolerancji do uczniów LGBT:

Każdy człowiek ma takie samo prawo do bezpieczeństwa, szacunku, szczęścia. Do bycia sobą, do miłości. W tym wypadku chodzi o młodzież, o dzieciaki, które w szkole powinny czuć się akceptowane, traktowane na równi z innymi. Przecież wszyscy w czymś różnimy się od siebie. I dopóki nie krzywdzimy innych, mamy do tego pełne prawo. Nie ma we mnie zgody na jakąkolwiek dyskryminację drugiego człowieka. Kochane dzieciaki Wszystkie jesteście piękne, macie prawo do swoich uczuć. Apeluję do Wszystkich, w których próbuje się zaszczepić uprzedzenia; Nie ma czegoś takiego jak „ideologia LGBT” to absurd. Są ludzie, którzy cierpią kiedy wyklucza się ich za to jacy się urodzili. Oczywiście, że #stojępostroniemłodzieży 🌈

