Rzucam wyzwanie. Kto mnie przebije? Kto ma odwagę? Challenge nie tylko dla koleżanek i kolegów z szołbizu😜 Wrzucajcie i oznaczajcie #zielinachallenge

Czuję, że będzie na co popatrzeć🙈🙊🙉 Zdjęcia teraz i 10 lat temu - napisała Kasia na swoim Instagramie pokazując, jak prezentowała się w modnym 10 lat temu makjażu

Na wezwanie Zielińskiej licznie odpowiedziały koleżanki z show biznesu. Jedną z pierwszych była Bogna Sworowska:

Kasia @katarzynazielinska ma wspaniałe pomysły. Tym razem mamy wyzwanie, któremu poddajemy się dobrowolnie. Ma być zabawnie, śmiesznie, z dystansem do siebie. Oto efekt moich poszukiwań. Kasiu dodałam nr.4 specjalnie dla Ciebie. Zapewniam, że takich niespodzianek mam znacznie więcej. Ale czekam na innych, kto następny???Bo ja już się z siebie dzisiaj naśmiałam..

Rękawicę podjęła także Agata Młynarska:

Kasiu , szukałam zdjęcia, którym sprostam Twojemu czelendżowi! Oto proszę!! Pokaz Mody, połowa lat 90? Pełna awangarda, sunę po wybiegu w garniturze od @violaspiechowicz_chopina5 , który uwielbiałam, w drutach na głowie owiniętych sznurkiem- włosy czesał @grzegorz.bloch.stylista a makeup, czyli wszechobecny róż jako szczyt awangardy, stworzyła śp. wspaniała Gonia Wielocha. Nawet były brawa😂😂😂 To se newrati! To były złote lata szołbizu w Polsce!!! Nasze feszyn!!!Czekam teraz na koleżanki- która wesprze nasze grono top dizajn bjuti zielina czelendż memoris ?

Dystans do siebie pokazała także Kayah:

@katarzynazielinska trzeba przyznać, że swoim #zielinachallenge poprzeczkę zawiesiłaś wysoko! 😍🤣@agata_mlynarska podbiłaś stawkę 💪 😂 Szukałam i znalazłam... internet przyszedł z pomocą 😁 Stoję z Wami na podium???

W zabawie w #zielinachallenge udział wziął nawet Michał Piróg:

@katarzynazielinska sam zdecydować nie mogę ... ty prym w kolorach wiodłaś ja we fryzurach #zielinachallenge Jak poszperam to to jest studnia bez dna ❤️

