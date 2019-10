Na swoim Instagramie Anja Rubik promuje akcję "Napisz do Franciszka". Jej inicjatorzy mają nadzieję, że papież, który niedawno stwierdził, że rzetelna edukacja seksualna jest bardzo potrzebna, wpłynie na polskich polityków, którym z kolei marzy się karanie edukatorów więzieniem:

Jako SexedPL zachęcamy wszystkich wierzących i niewierzących, którym zależy na edukacji, by wzięli udział w akcji pisania wiadomości do Franciszka, z prośbą by uświadomił i wyedukował polskich polityków nt. Edukacji Seksualnej i jak bardzo jest nam potrzebna. Sam Franciszek powiedział: „seks jest darem, musimy o tym uczyć w szkołach (...) potrzebujemy obiektywnej edukacji seksualnej, to jest takiej, która nie zawiera kolonizacji ideologicznej".

Modelka obawia się, że politycy w swoich działaniach przeciwko edukacji seksualnej posuną się tak daleko, że zakażą nawet podręcznika jej autorstwa:

W Polsce nie ma edukacji seksualnej, jedyne co ma młodzież, przynajmniej w teorii, to dostęp do poradni, edukatorów i podręczników takich jak „sexedPL”. Niestety polscy politycy chcą zabronić nawet tego.