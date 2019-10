W Sejmie rozpatrywany jest projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowanego przez inicjatywę "Stop pedofilii". Jego autorzy twierdzą, że celem ma być "zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją". Zdaniem jego przeciwników zaś, prawdziwą intencją jest zakazanie prowadzenia edukacji seksualnej w Polsce.

Krytycznie o możliwości karania edukatorów seksualnych więzieniem wypowiedziały się już między innymi Anja Rubik i Kinga Rusin. Marcin Meller zaś na swoim Facebooku zamieścił zdjęcie z liceum, na którym przebrany jest za kobietę. W opisie zastanawia się, jak taką zabawę z czasów jego młodości odebraliby dzisiejsi rządzący:

No więc ta laska to ja, lat 16 albo 17 w szlachetnym XI warszawskim liceum im. Mikołaja Reja, @lomreja rok jakoś 1984. To było za krwiożerczej komuny jakby kto pytał. I teraz pytanie, biorąc pod uwagę to co prawi i sprawiedliwi próbują właśnie przepchnąć w Sejmie. Czy w wolnej Polsce katolickiej dyrektorka mojej szkoły poszłaby siedzieć za seksualizację dzieci albo za coś co tam w chorych, mokrych snach śni się rządzącym nami inkwizytorom?