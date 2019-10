Jak podaje Pudelek, Kamil Junior zdecydował, że chce do nazwiska Durczok dołączyć nazwisko rodowe swojej mamy, czyli Dufek. Jak twierdzi źródło portalu, powodem takiego kroku była chęć odróżnienia się od znanego ojca, którego wizerunek w ostatnim czasie został mocno nadszarpnięty. Przypomnijmy, iż w lipcu tego roku dziennikarz spowodował wypadek samochodowy będąc pod wpływem alkoholu.

Kamil nosi w tej chwili nazwisko Dufek-Durczok. Jest dorosły, była to jego decyzja. Chce się odróżniać, a wychowywali go dziadkowie z obu stron i uznał, że to będzie rodzaj szacunku wobec nich. Nie jest mu łatwo - twierdzi źródło Pudelka

Kamil Durczok nie skomentował decyzji syna.