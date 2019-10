W mediach zadebiutował zaledwie dwa lata temu, a już zyskał rangę jednego z najpopularniejszych trenerów fitnessu w Polsce. Dzięki swojej charyzmie i góralskim odzywkom zagrzewającym do walki z własnymi słabościami, Qczaj zyskał ogromną sympatię i rzesze fanów.

Potwierdzeniem jego obecnej pozycji jest fakt, iż został zaproszony do programu Kuby Wojewódzkiego. W rozmowie z gospodarzem przyznał, że sam jest zaskoczony swoją błyskawiczną karierą:

Pojawiłem się tak naprawdę dwa lata temu w mediach. Wziąłem telefon do ręki, nagrałem filmik i poszło. I dzisiaj siedzę tu z tobą. Nie mogę uwierzyć, że patrzę w twoje oczy

Kiedy Kuba zapytał Qczaja, czy jest dumny z tego, że jest góralem, trener niespodziewanie wyznał:

Dzisiaj jestem z tego bardzo dumny, chociaż uważam, że Podhale jest przereklamowane (...) Górale mają generalnie dobry PR (...) Pod spodem jest mnóstwo zła

Qczaj wyjaśnił, że ma na myśli głównie liczne przypadki przemocy domowej, do jakiej dochodzi w góralskich domach. Mimo, iż on sam ma świadomość, że szkodzi w ten sposób wizerunkowi swojego regionu, zamierza nagłaśniać ten problem, by w końcu pojęto z nim skuteczną walkę.