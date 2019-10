Fani Małgosi Sochy z pewnością nie wyobrażają sobie, że ich idolka mogłaby nie być aktorką. Ona sama jednak zapewnia, że gdyby nie granie, z łatwością znalazłaby dla siebie inne zajęcie. Zanim bowiem jej kariera nabrała tempa, próbowała swoich sił w zupełnie innej branży:

Był taki moment, że rzeczywiście myślałam nad zmianą zawodu. Przez miesiąc pracowałam w agencji nieruchomości i sprzedawałam mieszkania. Co mi się udało! Sprzedałam jedno mieszkanie i jedno wynajęłam w ciągu miesiąca - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Małgosia Socha cieszy się jednak, że została aktorką, bowiem jak twierdzi, jest to ciekawy i inspirujący zawód, w którym poznaje się mnóstwo wspaniałych ludzi. Swoich córek jednak nie będzie zachęcała, by poszły w jej ślady, bowiem mając znaną mamę, musiałyby włożyć więcej wysiłku w to, by zawalczyć o własną pozycję.