Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny wygrało wybory parlamentarne, daleko w tyle zostawiając opozycję. Wyborcy partii Jarosława Kaczyńskiego z pewnością dziś świętują, za to ci, którym nie podobają się działania obecnego rządu, załamują ręce nad przyszłością Polski.

Krzysztof Skiba w charakterystyczny dla siebie sposób skomentował wynik tych wyborów, publikując na swoim Facebooku gratulacje dla prezesa Kaczyńskiego z Rosji:

Gratulacje z ZSRR...

Towarzyszu Kaczyński!

Naród radziecki cieszy się wraz z narodem polskim, z Waszego zwycięstwa wyborczego! Cieszymy się, że po latach pasożytniczych rządów kapitalistów i nieudaczników, udało się Wam odsunąć od władzy zdegenerowane partie przeżarte zachodnimi ideami wolności i demokracji.

Towarzysze radzieccy są dumni, że Wasza Partia, a wraz z nią, zdrowa część narodu polskiego, podążać będzie teraz śmiało na Wschód, tam gdzie szczęście ludzkości i dobrobyt buduje się kosztem innych.

Szczególne podziękowania należą się towarzyszowi Jackowi Kurskiemu i całej ekipie TVP, która tak pięknie pokazywała sukcesy Waszej władzy i tak ładnie ukrywała Wasze afery.

Mamy nadzieję, iż zwycięstwo Wasze stanie się jeszcze większym impulsem do tego, aby wzorem towarzysza Putina, jeszcze bardziej okradać swój kraj, w imię światłych idei monopolu władzy na zawsze.

Żywimy głębokie przekonanie, iż Unia Europejska (dzięki Waszej aktywnej obstrukcji) niebawem zdechnie, a wraz z nią znikną głupie idee pokojowego współistnienia.

Jesteśmy przekonani, że nasz węgiel, który kupujecie od nas w milionach ton rozwiąże wszystkie Wasze i nasze problemy na Górnym Śląsku. Mamy nadzieję, że pomysł z magazynowaniem śmieci z całego świata w Polsce, który wam podsunęliśmy, był dobrym trikiem na zarobek dla Waszej Partii i dzięki naszym służbom nikt tego jeszcze nie odkrył. Pomysł aby kościół i biskupów mieć w swojej partyjnej portmonetce i na zawołanie, to także nasza stara, rosyjska metoda jeszcze z czasów carskich, z której skwapliwie skorzystaliście.

Wiemy, że wielu Polaków tęskniło za starymi czasami. Może nie za czerwonym sztandarem, ale za stabilizacją i za tym, aby myślał zbiorowo ktoś inny. Przecież za Gierka nie było u Was tak źle! Były krakersy, coca cola i amerykański serial w telewizji. W pewnym momencie po prostu zabrakło kiełbasy. Teraz kiełbasy nie zabraknie! To i wolność nie jest nikomu potrzebna.

Centralizacja władzy, likwidacja opozycji, podporządkowanie sądów, zamiana kultury w propagandę, to świetne pomysły, które na pewno będziecie teraz realizować z jeszcze większą konsekwencją. Co do opozycji i wrogów ludu, to trochę się tego jeszcze w Polsce pałęta, ale przecież więzienia u Was pojemne i ten problem wkrótce zapewne zniknie.

Na koniec...szczególne podziękowania należą się też naszym agentom i trollom, którzy na czas wyborów pracowali na terenie Polski szczególnie intensywnie i w pocie czoła i członka (partii).

Pozdrawiamy Was, Waszą Partię i Naród i cieszymy się, że po opuszczeniu Unii przystąpicie dobrowolnie do Związku Radzieckiego Narodów Słowiańskich pod przywództwem towarzysza Putina.

Kapitan GRU

Podwodna Flota Wielkiej Rosji

Swieta z Centralnego Komiteta

PS. I jak to mówią u nas na Wschodzie "golić frajerów!"