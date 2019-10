Wraz z Xawerym Żuławskim i Sebastianem Fabijańskim Marta Żmuda Trzebiatowska pojawiła się w ostatnim odcinku show Kuby Wojewódzkiego. Aktorka została zapytana przez dziennikarza, czy bolał ją fakt, iż przez lata przylgnęła do niej łatka "ozdoby ekranu":

Lepiej być ozdobą ekranu, niż nie być. Zaczęło mi to w pewnym momencie doskwierać. Chciałam czegoś więcej i ciężko mi było z moimi marzeniami i ambicjami przebić się przez swój wizerunek

Żmuda Trzebiatowska przyznała, że miała momenty zwątpienia w aktorką karierę:

Wiele razy wątpiłam. Chciałam wszystko rzucić i zając się czymś innym. Miałam wiele w życiu pasji i na pewno robiłabym coś dobrze

Na szczęście Marta otrzymała propozycję wystąpienia w filmie Xawerego Żuławskiego "Mowa ptaków":

Cieszę się, że ktoś mi dał taką szansę. Bałam się, że już nie dostanę takiego prezentu. Mogłam zajrzeć do takich zakamarków swoich, do których dawno nie zaglądałam. Fajnie, że mogłam to uwolnić