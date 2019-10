Kasia Tusk pilnie strzegła wizerunku swojej córeczki do czasu, gdy upublicznił go jej tata. Donald Tusk na swoim Instagramie opublikował zdjęcia z wizyty u papieża Franciszka. Polityk zabrał do Watykanu całą swoją rodzinę - żonę Małgorzatę, syna Michała wraz z żoną i dziećmi oraz córkę Kasię z mężem i córeczką.

Na jednym ze zdjęć widać, jak papież Franciszek podaje rękę Kasi Tusk, która trzyma na rękach córeczkę

Z rodziną u Papieża Franciszka. Właśnie przedstawiam swoją wnuczkę - napisał pod fotografią opublikowaną na Twitterze i Facebooku dumny Donald Tusk