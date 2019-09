Zmianą stanu cywilnego Mikołaj Krawczyk pochwalił się na Instagramie:

Dziasiaj, w obecności rodziny, przyjaciół i najbliższych złożyliśmy przysięgę małżeńską i ochrzciliśmy naszą jedyną córkę!!!😀 Cieszcie się z nami!!!😀 To wyjątkowy czas!!!❤️😍 Sekretny ślub!😎 #wedding #ślub #most #beautyful #day #most #beautyful #wife #żona #mąż #córka #chrzest #baptism #celebration ##love #❤️ #secret #wedding

O ślubie napisała także Sylwia Juszczak:

Czy jest w życiu coś piękniejszego niż MIŁOŚĆ ? Jestem pewna, że nie ma nic bardziej wartościowego... To wyjątkowe i prawdziwe uczucie, którym możemy się wymienić z najbliższymi jest absolutnie bezcenne

W marcu Sylwia i Mikołaj przywitali na świecie swoją wspólną córeczkę. Oprócz niej, każde z małżonków ma dwoje dzieci z przednich związków.