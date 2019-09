Lato był uczestnikiem pierwszej i najbardziej zapamiętanej przez widzów polskiej edycji "Big Brothera". I choć programu nie wygrał, to swoją skromnością, urokiem osobistym i miłością do muzyki zaskarbił sobie sympatię publiczności. Później próbował swoich sił w kilku programach muzycznych. Wystąpił między innymi w "Idolu" i "The Voice of Poland". Żadna z tych produkcji nie pozwoliła mu jednak na rozwinięcie muzycznej kariery.

Teraz Piotr Lato powraca i prosi swoich fanów o wsparcie w wydaniu debiutanckiej płyty:

Drogą do swojej płyty idę już 18 lat. To dłużej niż TOOL i Guns'n'Roses. Właściwie moje marzenie osiąga już pełnoletność. Moja droga była długa, ale wybrałem ścieżkę, na której marzenia dojrzewały spokojnie, a wrażenia zamieniały się w nuty, teksty, w końcu w piosenki. W bardzo naturalnym tempie. I teraz są już nagranymi utworami na cały album - wyjaśnia w filmiku, który opublikował na swoim koncie na YouTubie.

Mój cel - wydanie własnego krążka, jest bardzo blisko i dzieli mnie od niego właściwie tylko zmiksowanie i zmasterowanie zarejestrowanego materiału. Ten ostatni kawałek drogi chcę pokonać z niewielką, jednostkową pomocą wielu ludzi. Czyli wykorzystując crowdfunding, coś jak autostop do marzeń, którego siłą są mikro-wpłaty i przekazywanie akcji dalej.

Czy znajdą się chętni, którzy wspomogą Piotra w spełnieniu marzenia o własnej płycie? I co ważniejsze, czy wydanie krążka będzie początkiem jego muzycznej kariery? O tym przekonamy się niebawem.