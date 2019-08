Na swoim Instagramie Anna Mucha opublikowała zdjęcia z wakacji. Tym razem jednak nie były to pocztówkowe fotki w bikini, a dokumentacja tego, co można znaleźć na polskich plażach. Aktorka wymyśliła więc, że połączy pozowanie do zdjęć z fanami z próbą zadbania o czystość naszych plaż:

pocztówka z wakacji 😎😁 i garść przemyśleń: 1.to nie wstyd sprzątać (po sobie czy nie, wstydu nie ma) 2.palenie szkodzi plażom! 3.odkryłam swój własny cennik, otóż są chwile, miejsca, gdzie czasem robię za tzw. „białego misia”. deptaki, pełne plaże itp... co jakiś czas podchodzi ktoś z prośba o zdjęcie. dziś na plaży odkryłam swoj cennik: strzelę sobie fotę za torebkę zebranych śmieci (z plaży, lasu, wydm lub wody) ! 4.w Sopocie na plaży dramatu nie ma... gdyby tylko jeszcze pety znikły ... 5.A może jakiś browar wejdzie w akcje: piwo za worek śmieci ? 😎😈❤️ 6. A! i kupowanie łopatek i innych gadżetów dla dzieci ma umiarkowany sens, skoro w sezonie wystarczy spacer by zebrać cały komplecik porzuconych zabawek 🤪 #recycling

Czyżby Anna Mucha zainspirowała się Wojciechem Cejrowskim, który swego czasu proponował fanom zdjęcie za odmówienie modlitwy?