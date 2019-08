W wywiadzie dla "Playboya", Margaret opowiedziała o swoich doświadczeniach z religią katolicką:

Mam takie wspomnienie z okresu nastoletniego, gdy jeszcze regularnie byłam przymuszana do chodzenia do kościoła i co tydzień spowiadałam się z masturbacji. LOL. Of course I did. Z perspektywy czasu przeraża mnie, jak bardzo poznawanie własnego ciała było i jest stygmatyzowane

To skłoniło piosenkarkę do ostatecznej decyzji:

Dlatego planuję w najbliższym czasie dokonać apostazji

Margaret wyjawiła także, jakie ma podejście do macierzyństwa:

W Polsce dalej wymaga się od kobiet, aby rodziły dzieci. A ja nie wiem. Wydaje mi się, że byłabym złą matką. Tworzenie sztuki sprawia, że przez długi czas trochę unosisz się nad ziemią. Lubię ten stan. Trochę jakbym była w ciąży. Lecz dla dziecka jednak trzeba umieć się uziemić. Nie wiem, czy ja to potrafię. Teraz nie jestem w stanie oddać całej swojej uwagi dziecku, po prostu nie chcę. Mam tyle planów, marzeń - zdradziła w "Playboyu".