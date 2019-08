O tym, że oświadczył się ukochanej, Janusz Chabior poinformował fanów na Instagramie. Aktor pochwalił się przy tym, że poprosił partnerkę o rękę w mieście Corleone słynącym z tego, iż pochodzili stamtąd szefowie włoskiej mafii.

No to jak się zaręczyć to tylko w Corleone 🤠

@agatawatrobska ❤️

#love #corleone #polaroid #

Wybranka aktora jest od niego o 18 lat młodsza. Agata Wątróbska, podobnie jak jej narzeczony, jest aktorką występującą zarówno przed kamerą, jaki i na deskach teatru.

Janusz Chabior już raz był żonaty z aktorką Anitą Poddębniak. Owocem tego związku jest 31-letni dziś syn Nikodem.