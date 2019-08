Joanna Liszowska zaprezentowała utwór "Aleja Gwiazd" podczas organizowanego przez Polsat festiwalu Disco pod Gwiazdami. Jej występ odbił się szerokim echem, jednak sama aktorka z tego rozgłosu nie była zapewne zadowolona.

Większość widzów bezlitośnie bowiem skrytykowała Liszowską zarzucając jej, że kompletnie nie poradziła sobie z tą piosenką.

Sama Zdzisława Sośnicka była jednak dla Joanny bardziej wyrozumiała i w rozmowie z "Faktem" pochwaliła ją za odwagę:

Fantastycznie, że Joanna za to się wzięła, bo to wielka odwaga. To znaczy, że ona celuje wysoko.

Sośnicka przyznała także, że "Aleja Gwiazd" to bardzo trudny utwór:

Jak go nagrywałam, to płuca mnie bolały. Trzeba było zaśpiewać kilkanaście razy z rzędu, bo wiedziałam, jak wielką emocję trzeba mieć w sobie, żeby nie było to drewniane

Jak wam się podoba Joanna Liszowska w utworze Zdzisławy Sośnickiej "Aleja Gwiazd"?