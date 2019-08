Radosną wieść Joanna Moro obwieściła na Instagramie:

Kochani, wiele osob zadaje mi pytanie, czy to prawda, ze spodziewam sie dziecka. Aby uniknac wszelkich niedomowien, pragne Was poinformowac i jednoczesnie potwierdzic, ze jestem w trzeciej ciazy. Czuje sie doskonale, jestesmy zdrowi, cieszymy sie, ze rodzina wkrotce sie powiekszy. Na ten moment moge tylko tyle zdradzic, bowiem chcialabym zachowac dla siebie i moich najblizszch troche prywatnosci w tak waznym dla nas czasie. Pozdrawiam Was wakacyjnie...

Aktorka nie pokazała jednak fanom ciążowych krągłości, bowiem opublikowała tylko zdjęcie, na którym zasłania brzuch piłką