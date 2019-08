Czym aktor zasłużył sobie na krytykę Krystyny Pawłowicz? Okazuje się, że swoją deklaracją, iż nie występuje w Telewizji Polskiej.

Mogę głośno powiedzieć: nie gram dla telewizji publicznej! Ostatnio odmówiłem udziału w jednej produkcji TVP - powiedział Stramowski w wywiadzie dla "Tygodnika Solidarność"

Ta deklaracja zadziałała na Krystynę Pawłowicz jak płachta na byka. Na Twitterze posłanka PiSu napisała:

Ciekawe dla kogo ta osoba „gra”...?

A sprecyzował ten pan chociaż co ma konkretnie do publicznej telewizji,czy bezmyślnie powtarza za innymi ich przekazy...

Jak to aktor,bo to chyba aktor,sądząc po nonszalancji i pustce własnego przekazu ...

Piotr Stramowski na razie nie zdecydował się na odpowiedź dla Krystyny Pawłowicz