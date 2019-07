Na to intymne wyznanie Przetakiewicz zdecydowała się w rozmowie z "Faktem". Projektantka zdradziła, że choć chłopak, z którym po raz pierwszy poszła do łóżka był wspaniały, to sam seks jej "nie smakował:

Pierwszy seks uprawiałam w wieku 14 lat będąc jeszcze w szkole podstawowej w VIII klasie. Smakował nijak, przynajmniej na początku. Miałam cudownego pierwszego chłopaka, była wielka miłość. Każdemu życzę, żeby w taki sposób rozpoczynał swoje miłosne przygody. Natomiast byłam jeszcze wtedy tak niedojrzała, że nie byłam w stanie docenić smaku intymności i erotyki.

Joanna dodała, że obecnie bardziej docenia intymność:

Nie mogę powiedzieć, że seks po pięćdziesiątce smakuje lepiej niż kiedyś. Wszystko zależy od tego, z kim to robimy. Nie powinniśmy absolutnie rozpatrywać seksu w kategoriach, kto ile ma lat.