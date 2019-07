Pierwszy raz o swoim rozwodzie Maryla Rodowicz poinformowała media 3 lata temu. Artystka i jej mąż wciąż jednak nie dopięli wszystkich formalności niezbędnych do tego, by to rozstanie zostało potwierdzone również na papierze.

Wszystko wskazuje jednak na to, że już niebawem stanie się to faktem. Jak podaje "Super Express", sąd wyznaczył termin rozprawy rozwodowej na 1 września.

Tabloid dodaje, że małżonkowie liczą na szybki rozwód, bowiem doszli do porozumienia w kwestii podziału swojego majątku szacowanego na 20 mln złotych. Willa w Konstancinie i wart pół miliona range rover przypadają w udziale Rodowicz. Gwiazda ma otrzymać także połowę zgromadzonych w trakcie małżeństwa oszczędności oraz wspólnych inwestycji czyli ok 5 mln złotych.