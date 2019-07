Swoją nową akcją "Gazeta Polska" chwali się na Twitterze:

Jako pierwszy na ten pomysł prawicowego dziennika zareagował Paweł Rabiej. Wiceprezydent Warszawy przypomniał, że naziści tworzyli strefy wolne od Żydów, Apartheid tworzył strefy wolne od czarnych i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Akcją "Gazety Polskiej" oburzona jest także Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka na swoim profilu na Facebooku napisała:

Szanowni Państwo, właśnie mamy w Polsce katolickiej, narodowej, odrodzony neonazizm w czystej, podręcznikowej postaci

Brawo, Polacy. Taki madry, tolerancyjny, Naród wybrany. Gdzie Jezus jest królem. I wszyscy stawiają kościoły i pomniki JP2. I do kościółka w niedziele. Tak wszystkich kochają. Właśnie widać.

Co będzie następne?

Tatuaże identyfikacyjne?

Czipy?

Może różowe trójkąty na opaskach jak w Trzeciej Rzeszy?

Ilu z was to naklei na domy, sklepy, zakłady usługowe? No, ilu z was pokaże, jak bardzo przeżera was nienawiść? #ohyda #nagonka #wykluczenie #derstürmer #nazism #polska