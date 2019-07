Małgorzata wraz z mężem i synami przebywa obecnie na wakacjach, które relacjonuje na swoim Instagramie. Wśród publikowanych przez nią zdjęć znalazły się takie, na których widać, jak Radosław Majdan bawi się z chłopcami w basenie. Fotografie pokazują, że synowie Rozenek są bardzo przywiązani do swojego ojczyma.

Jeden z internautów uznał, że chwalenie się tą relacją jest nietaktem wobec ojca chłopców, Jacka Rozenka:

A co z oficjalnym tatą, jak to ogląda? Gdzie jego uczucia?

Radosław Majdan błyskawicznie odparł ten zarzut:

Ty sfrustrowana, zgorzkniała osobo, a jaki mam być dla chłopców? Zdystansowany, oschły, nieprzyjemny, a może chamski.... Wtedy w twojej chorej głowie te relacje byłyby do zaakceptowania? Oni maja tatę i go bardzo kochają, co nie znaczy, że nasz kontakt musi być zdystansowany, ale i tak poświęciłem ci za dużo czasu

Na krytykę odpowiedziała też sama Małgorzata Rozenek:

a co może czuć ojciec widząc, że jego dziecko jest szczęśliwe? Chyba szczęście prawda?