Małgorzata Rozenek wraz z mężem i synami wybrała się w wakacyjną podróż po Europie, którą relacjonuje na Instagramie. W wyprawie celebryckiej rodzinie towarzyszą także trzy psy i to z ich powodu, Małgorzata spotkała się z krytyką.

Kiedy zamieściła kilka fotek z Verony, pokazała się w trakcie spaceru z czworonogami. Wówczas jedna z obserwatorek zauważyła, że narażanie tej rasy psów na przebywaniu na słońcu jest nieodpowiedzialne:

W taki upał z buldogiem angielskim ? Trochę bezmyślność dla Anglików ruch podczas takich upałów to smierć, owszem on może chcieć i cieszyć się ponieważ te psy nie znają umiaru !!spacer max 5min i to w cieniu !!!

Rozenek musiała się mocno zdenerwować tym komentarzem, bowiem błyskawicznie odpisała:

Sugerujesz, że co?! Jak jakiś debil chodzę z psami po słońcu, bo jestem, aż tak bezmyślna i w ogóle durna?! Znam tę rasę i wiem, co im wolno, co nie. Nie pohukuj tu na mnie.