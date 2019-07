Jak zdradziła w swoim oświadczeniu, o rozstaniu z dwiema produkcjami TVP, Basia Kurdej-Szatan dowiedziała się przez telefon. Aktorka nie ukrywa, że spodziewała się innej formy podziękowania za dotychczasową współpracę:

Natomiast nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Chyba po paru latach prowadzenia tylu programów i bycia jedną z „twarzy TVP”- jak mnie określono - można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji. No trudno. Tak czy siak - było wspaniale! :)))

Tomasz Kammel, który prowadził z Basią trzy produkcje TVP, nie kryje żalu po odejściu koleżanki:

Zrobiliśmy razem naprawdę wielkie programy. @voiceofpoland @voicekidspoland @dancedancedancetvp i sylwestry w Zakopanem. To były lata współpracy, bez ani jednego (!!!) złego momentu. Jeśli miałbym wskazać w polskim szolbizie mega gwiazdę wolną od palmy, focha i zawiści powiedziałbym - Baśka.

Dziękuję Ci dziewczyno😘. To był naprawdę dobry czas.

Prezenter odniósł się także do tego, w jaki sposób stacja TVP rozstała się ze swoją gwiazdą:

A co do przeszłości, i sposobów jak powiedzieć komuś #aurevoir, Basieńko - psy szczekają, karawana jedzie dalej. Co mówię Ci ja, gość z wielbłądem ukrytym w nazwisku :))