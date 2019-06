Pierwsze medialne doniesienia mówiące o tym, że Basia Kurdej-Szatan już nie poprowadzi formatów "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" pojawiły się dwa tygodnie temu. Wówczas aktorka nie chciała komentować tych doniesień. W końcu jednak aktorka przerwała milczenie i potwierdziła te informacje:

Skoro już wszystko wiadomo... parę słów ode mnie :) to były piękne lata ! Prowadzenie tych wszystkich bombowych programów - Kocham Cię Polsko, The Voice of Poland, The Voice Kids, Dance Dance Dance - było dla mnie ogromną radością, spełnieniem, niezwykłym doświadczeniem. Angażowałam się maksymalnie, dawałam z siebie ile tylko mogłam ! Przeżywałam razem z uczestnikami, starałam się dodawać otuchy, cieszyłam się z nimi i martwiłam się o nich. I podchodziłam do wszystkiego bardzo poważnie i profesjonalnie zarazem.

Basia w dalszej części wpisu podziekowała producentowi Rinke Rooyensowi oraz kolegom z produkcji za świetną współpracę. Kilka słów skierowała także do swojego pracodawcy, czyli TVP:

dziękuję również władzom TVP, że mimo mojej niepokorności politycznej (zawsze uważałam, że powinnam żyć w zgodzie ze swoim sumieniem) dawaliście się namówić przez te parę lat producentom i reżyserom, którzy chcieli ze mną pracować i pozwalaliście na kontynuowanie mojej pracy. Natomiast nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Chyba po paru latach prowadzenia tylu programów i bycia jedną z „twarzy TVP”- jak mnie określono - można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji. No trudno. Tak czy siak - było wspaniale! :)))

Na zakończenie Kurdej-Szatan życzyła powodzenia swojej następczyni Idzie Nowakowskiej:

mojej boskiej następczyni i koleżance Idzie @idavictoria (tak czytałam?) życzę samych najlepszych wrażeń i chwil ! :) fajnie, że kolejna artystyczna dusza przejmie pałeczkę✌️ a u mnie? Coś się kończy...coś zaczyna :D ✌️