Wczoraj podano do publicznej wiadomości, iż od 2020 roku osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, będą płaciły składki o 9,7% wyższe, niż obecnie. Karolina Korwin Piotrowska jest oburzona takim posunięciem rządu, czemu wraz dała na Instagramie:

Pracuje od 16 roku życia. Czasem na 2-3 etatach. Od 10 lat na samozatrudnieniu. Nigdy nie miałam L4. Nigdy. Nie stać mnie za bardzo. Teraz będę musiała iść do szpitala i to jest cała gimnastyka, by mnie na to było właśnie stać. Płacę od zawsze za leczenie, moi rodzice tez płacili; to jakaś karma Polaków; opłacam prywatne abonamenty, bo pewnie, gdybym liczyła na państwową służbę zdrowia, patrząc na terminy wizyt, już bym nie żyła. I nie mogłabym pracować.

Dziennikarka uważa, że takie decyzje rządzących świadczą o tym, że nie szanują oni obywateli:

Nie stać mnie by odkładać. Nie żyje ponad stan. Żyje normalnie. Płacę regularnie ZUS, bardzo wysoki, podatki - te ukryte tez, jest ich coraz więcej, płace VAT, teraz wychodzi, ze mam płacić jeszcze więcej państwu, które mną otwarcie gardzi, ma mnie centralnie gdzieś, wyciąga tylko na każdym kroku kasę...

Co dalej? To jakaś farsa. Jestem zła.