Agata Młynarska pierwszy raz wyszła za mąż w 1983 roku za historyka Leszka Kieniewicza. Małżeństwo przetrwało 10 lat, a jego owocem jest dwoje dorosłych dziś synów. W rozmowie z "Faktem"dziennikarka zdradziła, że z pierwszym mężem utrzymuje bardzo dobre kontakty:

Jest wspaniałym człowiekiem, przyjacielem, niezwykle serdecznym człowiekiem, bardzo dobrze wychowanym. Problem w tym, że nie byliśmy dla siebie stworzeni

Młynarska uważa, że rozstanie w zgodzie jest możliwe:

Nie trzeba wkręcać się w żadną wojnę, w nienawiść, w zniszczenie. Mnie się to udało. Lepiej sobie odpuścić, by żyć dalej ze spokojem. Zawsze to podkreślam, jeśli dobrze trafisz, to jest szansa, że nawet jak coś źle pójdzie, to nie zdewastujemy sobie życia

Zdaniem dziennikarki z byłym partnerem, przy odrobinie chęci można się nawet przyjaźnić.