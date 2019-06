Anderson i Rami są parą od ponad dwóch lat i specjalnie dla ukochanego Pamela przeprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych do Marsylii. I choć fani niepokoili się o gwiazdę, bowiem związek z 20 lat młodszym od niej piłkarzem od początku budził ich podejrzenia, Anderson była tak zakochana, że nie zważała na ostrzeżenia.

Niestety okazało się, że sceptycy mieli rację, bowiem Rami niemal od początku zdradzał swoją ukochaną. Pamela o swoim dramacie napisała na Instagramie:

Ostatnie dwa lata mojego życia były jednym wielkim kłamstwem. Zostałam oszukana, wierzyłam, że łączy nas "wielka miłość". Jestem zdruzgotana tym, czego dowiedziałam się w ostatnich dniach. On prowadził podwójne życie. Zwykł żartować z zawodników, których kochanki mieszkają na tych samych ulicach, co ich żony. Nazywał tych mężczyzn potworami.

Ale to, co on zrobił jest jeszcze gorsze. Okłamał wszystkich. Jak to możliwe, by w taki sposób przejąć kontrolę nad sercami i umysłami dwóch kobiet. Jestem pewna, że były także inne. On jest potworem.

Jak to możliwe, że pomogłam tak wielu ludziom, ale zabrakło mi mądrości, by pomóc samej sobie.