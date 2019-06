W swojej książce zatytułowanej "Piękna 50-tka" Popek radzi czytelniczką, jak być piękną i kobiecą w każdej sytuacji. Jak twierdzi bowiem, lata pracy w telewizji pozwoliły jej zgromadzić taką wiedzę:

Przez niemal trzydzieści lat pracy przed kamerą nauczyłam się, jak najlepiej zaistnieć w różnych sytuacjach. Musiałam wiedzieć, jak zadbać o skórę, by od wczesnego rana poprowadzić program, jak dobrać dietę, by trzymać linię i w co się ubrać, by w każdej sytuacji dobrze wyglądać.

Na łamach swojej książki Popek porusza także temat życia erotycznego dojrzałych kobiet:

Seks to bardzo ważna sfera naszego życia i nie ma znaczenia, ile mamy lat. Jeśli tylko ma się z kim, a ten ktoś jest przyzwoitą osobą i ma czystą kartę, to miłość i seks po „50” mogą być tak samo piękne, a może i jeszcze piękniejsze, niż gdy się było dużo młodszym. Zwłaszcza że wraz z wiekiem siła naszej kobiecości rośnie, już wiemy, jak z niej korzystać, jak cieszyć się swoim ciałem. Może tylko nie każda kobieta potrafi wydobyć z siebie swój seksapil, ale tego można się nauczyć. Bo każda ten seksapil ma