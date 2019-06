Małgorzata Rozenek-Majdan od początku nie chciała wypowiadać się na temat choroby byłego męża. W rozmowie z jastrzabpost.pl zdradziła jednak, że zarówno dla jej synów, jak i dla niej był to ciężki okres:

My ustaliliśmy z rodziną, że nie będziemy się wypowiadać na ten temat. To jest trudny czas dla całej naszej rodziny. To jest taki czas, który bardzo weryfikuje wszystko to, co jest w życiu. Wszystko to, na co należy zwracać uwagę i był to taki moment sfokusowania się na Jacku, szczególnie ze względu na dzieci.

Na szczęście, Jacek Rozenek zaczyna wracać do zdrowia:

Ale jest lepiej. To jest ważne, że u Jacka jest lepiej - cieszy się Małgorzata