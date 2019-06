Jeszcze dzień wcześniej Edyta Górniak zapraszała fanów na swój koncert w Czarnkowie. Niestety zamiast występu, piosenkarka opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że nie wyjdzie na scenę:

Ze względu na brak przygotowania pod kątem przepisów BHP dla imprez masowych, dzisiejszy koncert w mieście Czarnków, w którym wystąpić miała Edyta Górniak, zostaje odwołany.

Przygotowanie tego koncertu według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie spełniło żadnego(!) z wymogów regulaminu BHP.

Jest nam ogromnie przykro, gdyż jeszcze wczoraj Artystka z radością zapowiadała swój udział i bardzo cieszyła się na muzyczne spotkanie z mieszkańcami Czarnkowa w przepięknej Wielkopolsce.

Ze względu na doświadczenia styczniowe, które dotknęły całą Polskę, musimy Wszyscy dbać o wzajemne, wspólne, bezpieczeństwo.

Odpowiedzialny za organizację tej imprezy dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie, Jan Pertek, w rozmowie z "Faktem" zapewnia, że zarzuty Edyty Górniak są bezpodstawne:

Mamy podpisaną umowę z agencją, która dla nas zawarła umowę z artystką. Powiadomiliśmy, gdzie będzie koncert, były dostępne również zdjęcia, ale chyba nikt ich nie obejrzał. Ja jestem bardzo zawiedziony. Droga ewakuacyjna jest oznaczona, była ochrona i barierki. Będziemy musieli porozmawiać z prawnikami, jak to rozwiązać

Swojego rozczarowania nie kryją także fani artystki. Pod jej postem na Facebooku pojawiło się wiele słów krytyki:

Większe gwiazdy niż Pani występowały na tej scenie i było wszystko ok! Zestawianie się przepisami bhp to kpina z wszystkich którzy czekali na ten koncert. Trzeba było zaprosić Justynę Steczkowską i to by był koncert

Niech sie pani nie osmiesza, pani Edyto, bo jest pani pierwsza divą dla ktorej przygotowanie tego koncertu nie spełniło żadnego(!) z wymogów przepisow BHP!!!!!!! Czarnkow goscil juz wiele Wiekich Gwiazd 😉

Mam nadzieje, ze po tym pani kaprysie, wiele miast sie zastanowi zanim zaproponuje pani jakakolwiek wspolprace

Wstyd Edyta . Pewnie miała zły dzień i nie chciało się jej . Tak diva traktuje fanów