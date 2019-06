O końcu tej bajkowej miłości aktora i pięknej modelki donosi magazyn "People". Oboje ponoć przestali być szczęśliwi w tym związku i postanowili się rozstać. Jedyne, co ich obecnie łączy, to córeczka Lea De Seine, dlatego bardzo starają się ułożyć swoje relacje tak, by dziewczynka jak najmniej odczuła decyzję rodziców.

Informator "People" zapewnia także, że z rozstaniem Bradleya i Iriny nie ma nic wspólnego Lady Gaga. Piosenkarka, w trakcie promocji filmu "Narodziny gwiazdy" była bowiem podejrzewana o romans z aktorem. Na ekranie udało im się stworzyć tak realistyczną relację miłosną, że wielu fanów było przekonanych, że również w realnym życiu połączyło ich coś więcej. Gaga w jednym z wywiadów zapewniła jednak, że była to wyłącznie kreacja aktorska stworzona na potrzeby kina. Nawet sama Irina w ogóle nie przejmowała się tymi plotkami, bowiem wiedziała, że jej ukochanego i piosenkarkę nie łączy żaden romans.

Prawdziwym powodem rozpadu związku Coopera i Shayk ma być po prostu wygaśnięcie uczucia i brak satysfakcji z bycia razem.