Początki ich relacji były bardzo trudne. Niemal cała Polska krytycznym okiem oceniała związek Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego, który dla tej miłości odszedł od żony z którą ma czworo dzieci. To przełożyło się na burzliwe relacje Moniki z pasierbami, z którymi do dziś nie ma dobrego kontaktu. Do tego doszły problemy finansowe spowodowane między innymi wysokimi alimentami, jakie Zbigniew płaci byłej żonie na wspólne pociechy.

Te wszystkie perturbacje powodowały, że sceptycy nie wróżyli zakochanym długiej przyszłości. Oni jednak przetrwali kryzysy i na przekór krytykom wciąż są razem. Ostatnio Monika Zamachowska na swoim Instagramie opublikowała post, w którym uczciła 8 rocznicę związku ze Zbyszkiem:

Osiem lat z tym facetem. I wciąż mam ochotę na więcej. Bywa tak pięknie, że śpiewają nam ptaki, a my unosimy się pół metra nad ziemią. Bywa tak smutno, że nie chce się nic. Miłość. Kto to wymyślił? #kochajciesię #dajemyradę💪 #walczcieosiebie #miłość #osiemlatrazem