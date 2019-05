Kochani chciałam was ostrzec, byście nie popełnili mojego błędu. Wysłałam mojej mamie śliczną kartkę z życzeniami w związku z jej nadchodzącym świętem. Ponieważ będziemy widziały się dopiero za jakiś czas, włożyłam też do niej kilka banknotów, by mogła sobie zrobić jakąś przyjemność. List nadałam tzw. poleconym i priorytetem dla pewności oraz bezpieczeństwa, płacąc za to wcale nie mało - opisuje Samusionek w swoim apelu

Ku oburzeniu aktorki okazało się, że list dotarł, ale bez pieniędzy w środku:

Jakaś dziś ogarnęła mnie furia za ludzką podłość i nieuczciwość, gdy okazało się, że kartka doszła bez banknotów. To obrzydliwe i mam nadzieję, że tego, kto tego dokonał (nie wiem na jakim etapie przesyłki, u siebie nigdy nie miałam problemów, mam super listonosza i obsługę poczty) sumienie będzie palić bez końca

Anna Samusionek zakończyła swój wpis apelem do złodzieja z Poczty Polskiej:

I już nie chodzi o te pieniądze (choć wiem jak mamie by się przydały) ale o to,że zrobiono jej straszną przykrość,bo martwi się jeszcze i za mnie,że je straciłam.JAKIM PRAWEM KTOŚ OTWIERA MOJĄ KORESPONDENCJĘ???!!! Równie dobrze mogły być tam bardzo prywatne i intymne informacje!!! 🥶🥶🥶 ZŁODZIEJU W POCZCIE POLSKIEJ WSTYDŹ SIĘ I PRZYNAJMNIEJ KUP ZA TE PIENIĄDZE PREZENT WŁASNEJ MAMIE 😬 @polskapoczta #kradzież #pieniądze #Olsztynek #pocztapolska #ostrzeżenie #uwaga #money #irytacja #stopzłodziejom #dzieńmamy